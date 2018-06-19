Керівника Миколаївського СІЗО викрили на систематичних хабарах

Керівник СІЗО брав в ув’язнених хабарі талонами на бензин та постачав їм заборонені речовини

Керівника Миколаївського слідчого ізолятора викрили на систематичних хабарах. За результатами обшуків правоохоронці знайшли у посадовця частину грошей, передає прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

"Правоохоронці встановили, що полковник внутрішньої служби налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від ув'язнених кримінальних авторитетів за безперешкодну передачу їм заборонених предметів та забезпечення неконтрольованого пересування камерами ізолятора", - йдеться у повідомленні.

За свої "послуги" посадовець вимагав талони на велику кількість літрів бензину.

"За результатами обшуків проведених у державній установі та за місцем проживання полковника, оперативники спецслужби вилучили частину "прибутку", а також заборонені предмети та речовини для передачі ув’язненим", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі керівнику СІЗО повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі).

Наразі триває досудове слідство для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Львівській області оперативники управління захисту економіки Національної поліції України на хабарі затримали керівника РДА.