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Інтерв'ю

У Львівській області поліція затримала голову РДА на хабарі у 1,5 тис. доларів

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 13:41
Фото: голову РДА було затримано під час одержання хабара (npu.gov.ua)
Фото: голову РДА було затримано під час одержання хабара (npu.gov.ua)

Чиновник організував корупційну схему по працевлаштуванню громадян до держадміністрації

Оперативники управління захисту економіки у Львівській області Національної поліції України, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону затримали очільника районної державної адміністрації. Неправомірну вигоду посадовець вимагав та одержав за працевлаштування особи на посаду, йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Як повідомляється, правоохоронці задокументували факт протиправної діяльності очільника однієї з районних державних адміністрацій Львівської області.

"Зокрема, він організував корупційну "схему" по працевлаштуванню громадян до держадміністрації", - йдеться у повідомленні.

Так, за видачу розпорядження про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади юриста, сприяння у перемозі в конкурсі та працевлаштуванні на посаду юриста до РДА голова РДА вимагав 1,5 тисячі доларів неправомірної вигоди.

"Під час одержання 1,5 тисяч доларів хабара голову РДА було затримано у службовому кабінеті. Кошти, отримані у якості хабара, були виявлені та вилучені з сейфу", - йдеться у прес-службі.

На даний час фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

 

Фото: у Львівській області голову райдержадміністрації затримали на хабарі у 1,5 тис. доларів

Нагадаємо, в Харківській області двоє посадовців-прикордонників вимагали хабар від азербайджанця.

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Теги публікації: Львів, Районная государственная администрация, полиция, Львовская область, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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