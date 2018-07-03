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Интервью

В Мариуполе чиновника АМПУ разоблачили на взятке

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 13:51
Фото: задержание чиновника АПМУ (don.gp.gov.ua)
Фото: задержание чиновника АПМУ (don.gp.gov.ua)

В служебном кабинете и дома у чиновника АМПУ проводятся обыски

В Мариуполе на вымогательстве и получении неправомерной выгоды во вторник, 3 июля, задержали чиновника Администрации морских портов Украины (АМПУ). Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.

Речь идет о капитане морского порта Мариупольского филиала ГП "Администрация морских портов Украины".

"Установлено, что 54-летний чиновник, используя служебное положение, ввел противоправный механизм вымогания и получения неправомерной выгоды за ускорение и выдачу документов, удостоверяющих личность моряков и подтверждающие их квалификацию. В случае несогласия с его предложением мужчина умышленно затягивал сроки выдачи документов, таким образом склоняя граждан к передаче ему денежных средств", - сообщили в прокуратуре.

 

Фото: задержание чиновника АПМУ (don.gp.gov.ru)

Отмечается, что сегодня, 3 июля, указанное лицо задержано во время очередного этапа вымогательства и получения взятки в сумме 3500 гривен. В служебном кабинете и по месту жительства капитана сейчас проводятся обыски.

"Капитана морского порта задержан, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины", - добавили в прокуратуре.

Напомним, суд оставил под стражей бывшего первого заместителя председателя государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Наконечного Ю. В.

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Теги публикации: АМПУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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