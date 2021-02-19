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Руководители Facebook, Twitter и Google дадут показания в Конгрессе США

Новина українською → Вашингтон, Пятница 19 февраля 2021 04:22
Руководители Facebook, Twitter и Google дадут показания в Конгрессе США Фото: Марк Цукерберг (standard.co.uk)
Автор: Артур Родивилов

Главы компаний Facebook, Twitter и Google дадут показания в ходе слушаний в комитете Палата представителей Конгресса США. Слушания буду проходить по делу распространении дезинформации в сети.

Об этом сообщает издание The Hill.

По данным издания, слушания в комитете по энергетике и торговле состоятся 25 марта, на них будут присутствовать глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель компании Twitter Джек Дорси и генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Слушания будут посвящены усилиям администраций онлайн-платформ по борьбе с распространением дезинформации о коронавирусе и прошедших выборах президента США, указано в сообщении.

"Слишком долго крупные технологические компании не могли признать ту роль, которую они сыграли в распространении заведомо ложной информации для своей онлайн-аудитории. Саморегулирование отрасли потерпело неудачу", - отмечается в совместном заявлении трех членов комитета, конгрессменов-демократов.

Напомним, компания Facebook решила уменьшить количество политического контента в соцсети. В Компании объяснили это жалобам со стороны пользователей соцсети Facebook.

Как сообщало РБК-Украина, компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения нападения.

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