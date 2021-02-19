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Керівники Facebook, Twitter і Google дадуть свідчення в Конгресі США

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 19 лютого 2021 04:22
Керівники Facebook, Twitter і Google дадуть свідчення в Конгресі США Фото: Марк Цукерберг (standard.co.uk)
Автор: Артур Родивилов

Глави компаній Facebook, Twitter і Google дадуть свідчення під час слухань у комітеті Палата представників Конгресу США. Слухання проходитимуть у справі поширення дезінформації в мережі.

Про це повідомляє видання The Hill.

За даними видання, слухання в комітеті з енергетики і торгівлі відбудуться 25 березня, на них будуть присутні глава Facebook Марк Цукерберг, керівник компанії Twitter Джек Дорсі та генеральний директор Google Сундар Пичаї.

Слухання будуть присвячені зусиллям адміністрацій онлайн-платформ з боротьби з розповсюдженням дезінформації про коронавірус і вибори президента США, зазначено в повідомленні.

"Занадто довго великі технологічні компанії не могли визнати ту роль, яку вони відіграли у поширенні неправдивої інформації для своєї онлайн-аудиторії. Саморегулювання галузі зазнало невдачі", - наголошується в спільній заяві трьох членів комітету, конгресменів-демократів.

Нагадаємо, компанія Facebook вирішила зменшити кількість політичного контенту в соцмережі. У Компанії пояснили це скарг з боку користувачів соцмережі Facebook.

Як повідомляло РБК-Україна, компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів у Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.

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