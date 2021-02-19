Керівники Facebook, Twitter і Google дадуть свідчення в Конгресі США
Глави компаній Facebook, Twitter і Google дадуть свідчення під час слухань у комітеті Палата представників Конгресу США. Слухання проходитимуть у справі поширення дезінформації в мережі.
Про це повідомляє видання The Hill.
За даними видання, слухання в комітеті з енергетики і торгівлі відбудуться 25 березня, на них будуть присутні глава Facebook Марк Цукерберг, керівник компанії Twitter Джек Дорсі та генеральний директор Google Сундар Пичаї.
Слухання будуть присвячені зусиллям адміністрацій онлайн-платформ з боротьби з розповсюдженням дезінформації про коронавірус і вибори президента США, зазначено в повідомленні.
"Занадто довго великі технологічні компанії не могли визнати ту роль, яку вони відіграли у поширенні неправдивої інформації для своєї онлайн-аудиторії. Саморегулювання галузі зазнало невдачі", - наголошується в спільній заяві трьох членів комітету, конгресменів-демократів.
Нагадаємо, компанія Facebook вирішила зменшити кількість політичного контенту в соцмережі. У Компанії пояснили це скарг з боку користувачів соцмережі Facebook.
Як повідомляло РБК-Україна, компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів у Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.