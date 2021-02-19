Керівники Facebook, Twitter і Google дадуть свідчення в Конгресі США

Глави компаній Facebook, Twitter і Google дадуть свідчення під час слухань у комітеті Палата представників Конгресу США. Слухання проходитимуть у справі поширення дезінформації в мережі.

За даними видання, слухання в комітеті з енергетики і торгівлі відбудуться 25 березня, на них будуть присутні глава Facebook Марк Цукерберг, керівник компанії Twitter Джек Дорсі та генеральний директор Google Сундар Пичаї.

Слухання будуть присвячені зусиллям адміністрацій онлайн-платформ з боротьби з розповсюдженням дезінформації про коронавірус і вибори президента США, зазначено в повідомленні.

"Занадто довго великі технологічні компанії не могли визнати ту роль, яку вони відіграли у поширенні неправдивої інформації для своєї онлайн-аудиторії. Саморегулювання галузі зазнало невдачі", - наголошується в спільній заяві трьох членів комітету, конгресменів-демократів.