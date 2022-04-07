Руководителей российского СМИ в Эстонии задержали за нарушение международных санкций
Сотрудники эстонской полиции безопасности задержали руководителей российского информагентства Sputnik Елену и Мати-Дмитрия по подозрению в нарушении международных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.ee.
Согласно материалам уголовного дела, медиаменеджеры через портал Sputnik Meedia создали доступ к финансовому ресурсу стоимостью более 350 тысяч евро, который находится под санкциями. Деньги поступали от Российской Федерации. Кроме этого, они продолжали поддерживать работу веб-портала и после санкций, введённых Европейским союзом 1 марта 2022 года.
Ведущий государственный прокурор Таави Перн пояснил, что уголовное дело возбуждено в связи с подозрением в финансовых связях, запрещённых международными санкциями. По его словам, расследование преступлений против мира, в том числе нарушения санкций, и сбор данных о них является приоритетом для эстонского государства. Производство по уголовному делу ведет полиция безопасности под руководством Государственной прокуратуры.
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