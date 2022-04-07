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Керівників російського ЗМІ в Естонії затримали за порушення міжнародних санкцій

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Таллінн, Четвер 07 квітня 2022 03:53
Керівників російського ЗМІ в Естонії затримали за порушення міжнародних санкцій Поліція Естонії (Фото: ua.news)
Автор: Константин Широкун

Співробітники естонської поліції безпеки затримали керівників російського інформагентства Sputnik Олену і Мати-Дмитра за підозрою в порушенні міжнародних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.ee.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, медіаменеджери через портал Sputnik Meedia створили доступ до фінансового ресурсу вартістю понад 350 тисяч євро, який знаходиться під санкціями. Гроші надходили від Російської Федерації. Крім цього, вони продовжували підтримувати роботу веб-порталу і після санкцій, введених Європейським союзом 1 березня 2022 року.

Провідний державний прокурор Тааві Перн пояснив, що кримінальну справу порушено у зв'язку з підозрою у фінансових зв'язках, заборонених міжнародними санкціями. За його словами, розслідування злочинів проти миру, в тому числі порушення санкцій, і збір даних про них є пріоритетом для естонської держави. Провадження у кримінальній справі веде поліція безпеки під керівництвом Державної прокуратури.

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