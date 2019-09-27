Руководителей "Пивденкомбанка" разоблачили на присвоении 38 млн долларов

Служба безопасности Украины разоблачила руководство "Пивденкомбанка" на присвоении денег вкладчиков банка в размере 38 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По сообщению СБУ, в течение 2012-2014 годов руководство банка незаконно передало в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах "Пивденкомбанка" в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании.

"После не возврата кредита, за противоправные действия топ-менеджмента "Пивденкомбанка", закладные 38 млн долларов США были списаны в пользу иностранного банка. Сейчас ПАО "КБ "Пивденкомбанк" находится в стадии ликвидации, соответственно возмещения клиентам украденных должностными лицами денег будет осуществляться за счет государства через Фонд гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.

Двоим бывшим руководителям банка было объявлено подозрение в совершении преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на данный момент "Пивденкомбанк" находится в процессе ликвидации, который длится с 2014 года. В 2014 году банк входил во вторую группу банков по величине активов (крупные банки), занимая 31 место в общем рейтинге НБУ.

Также сообщало, что СБУ блокировала масштабные поставки контрафактного спирта из России. Злоумышленники ввезли в Украину почти 600 тонн метилового спирта.