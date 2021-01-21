Руководитель задержанных чиновников за взятку уже подал заявление об увольнении, - Минюст

Фото: во время операции по задержанию (facebook.com)

Непосредственный руководитель задержанных 21 января государственных исполнителей управления по обеспечению принудительного исполнения решений управления юстиции в Киевской области уже написал заявление об увольнении.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

"В связи с задержанием 21.01.2021 1 отделом ГО БКОП Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины двух государственных исполнителей отдела принудительного исполнения решений Киевской области, Управлением обеспечения принудительного исполнения решений в Киевской области внесено представление на рассмотрение руководителя Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев) относительно решения вопроса о проведении служебного расследования в отношении указанных лиц и отстранение их от осуществления своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственным руководителем указанных государственных исполнителей подано заявление об увольнении с занимаемой должности.

Напомним, 21 января 2021 года сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области задержали двух государственных исполнителей управления по обеспечению принудительного исполнения решений управления юстиции Минюста в Киевской области.

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