Керівник затриманих чиновників за хабар вже подав заяву про звільнення, - Мін'юст

Фото: під час операції по затриманню (facebook.com)

Безпосередній керівник затриманих 21 січня державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління юстиції в Київській області вже написав заяву про звільнення.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України.

"У зв'язку із затриманням 21.01.2021 1 відділом ГВ БКОЗ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України двох державних виконавців відділу примусового виконання рішень Київської області, Управлінням забезпечення примусового виконання рішень у Київській області внесено подання на розгляд керівника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) стосовно вирішення питання щодо проведення службового розслідування відносно зазначених осіб та відсторонення їх від здійснення своїх посадових обов'язків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпосереднім керівником зазначених державних виконавців подано заяву про звільнення із займаної посади.

Нагадаємо, 21 січня 2021 року співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області затримали двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління юстиції Мін'юста в Київській області.

Державні службовці вимагали неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США за не накладання арешту на один із земельних ділянок.