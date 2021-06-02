Руководитель первой украинской киношколы рассказала, как неформальное образование меняет отрасль

Говоря о трендах в мировом и украинском образовании, она отметила важность практических знаний. Ukrainian Film School привлекает к обучению специалистов, работающих в киноиндустрии, поэтому студенты с первых дней попадают на съемочные площадки, не дожидаясь получения диплома.

"Мы сейчас являемся конкурентами высших учебных заведений, откуда к нам приходят студенты получить практику и возможность работать в профессии уже во время учебы. Для таких профессий, как актерское мастерство или продюсирование, не нужно 5 лет университета. Достаточно 1-2 года практики", - уверена Тимошенко.

Студенты киношколы при обучении участвуют в питчингах Госкино и Украинского культурного фонда, создают собственные проекты и могут представить готовые портфолио. Поэтому еще во время учебы, или сразу после нее они задействованы в знаковых проектах. В частности, выпускница школы Алеся Романова стала звездой фильма "Віддана", а сценарист Стас Верещук работает над сценарием фильма о Валерии Лобановском.

"К сожалению, у высших государственных учебных заведений нет современной материально-технической базы, на которой студент будет учиться работать. Наши вузы часто оторваны от индустрии, не знают актуальных трендов, какие есть гранты и возможности для студентов", - комментирует Тимошенко.

Поэтому, по ее мнению, неформальное образование может помочь традиционным вузам эволюционировать. "Неформальное образование будет провоцировать рынок развиваться, меняться, бороться за студентов и их внимание", - резюмирует Тимошенко.