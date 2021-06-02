Керівник першої української кіношколи розповіла, як неформальна освіта змінює галузь

Говорячи про тренди у світовій та українській освіті, вона зазначила важливість практичних знань. Ukrainian Film School залучає до навчання фахівців, які працюють в кіноіндустрії, тому студенти з перших днів потрапляють на знімальні майданчики, не чекаючи отримання диплому.

"Ми зараз є конкурентами вищих навчальних закладів, звідки до нас приходять студенти отримати практику і можливість працювати в професії вже під час навчання. Для таких професій, як акторська майстерність чи продюсування, не потрібно 5 років університету. Достатньо 1-2 років практики", - впевнена Тимошенко.

За її словами, студенти кіношколи під час навчання беруть участь у пітчингах Держкіно та Українського культурного фонду, створюють власні проекти та можуть представити готові портфоліо. Тому ще під час навчання, або одразу після нього вони задіяні у знакових проєктах. Зокрема, випускниця школи Алеся Романова стала зіркою стрічки "Віддана", а сценарист Стас Верещук працює над сценарієм фільму про Валерія Лобановського.

"На жаль, у вищих державних навчальних закладів немає сучасної матеріально-технічної бази, на якій студент навчатиметься працювати. Наші вищі часто відірвані від індустрії, не знають актуальних трендів, які є гранти та можливості для студентів", - коментує Тимошенко.

Тому, на її думку, неформальна освіта може допомогти традиційним вишам еволюціонувати. "Неформальна освіта провокуватиме ринок розвиватися, змінюватися, боротися за студентів та їхню увагу", - резюмує Тимошенко.