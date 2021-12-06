Руководитель "Моссада" проведет в США переговоры по вопросам ядерной программы Ирана

Барнеа передаст американским чиновникам обновленные разведывательные данные по соответствующим усилиям Тегерана.

По мнению представителей Израиля, санкции против Ирана следует усилить и создать реальную угрозу военных действий после того, как переговоры в Вене о возвращении к ядерному соглашению 2015 года не принесли результатов.

В публичном выступлении на прошлой неделе Барнеа заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, этого не допустят.

Он расскажет своим американским партнерам, что Иран продолжает обманывать мир, проводя переговоры в Вене, пока его ядерная программа идет полным ходом.

Переговоры в Вене между мировыми государствами и Исламской Республикой Иран прекратились в четверг, но, как ожидается, возобновятся позднее.

Барнеа также намерен подтвердить позицию Израиля о том, что он не будет связан ни одним соглашением, достигнутым с Ираном, и что усилия Израиля с целью сорвать ядерные амбиции Тегерана будут продолжаться.

Израиль настаивает на том, что более строгие санкции - это правильный путь в отношениях с Тегераном.