Руководитель Галицкой таможни рассказал, кто стоит за псевдомитингами за его отставку

Фото: Владимир Цабак (ZAHID.net)

Цабак рассказал о давлении на него со стороны криминалитета

Псевдоактивисты, которые не впервые выходят под здание Галицкой таможни во Львове с требованием отправить в отставку руководителя таможни Владимира Цабака, могут быть представителями криминалитета и представлять их интересы. Об этом заявил руководитель таможни Владимир Цабак, передает ZAHID.net.

“Я четко знаю, что это псевдоактивисты, которые являются представителями криминалитета и представляют их интересы. Вместе, наверное, вступают в сговор с теми работниками, которые по 20 лет работали на таможне, занимались темными делами. И таким путем хотят вернуться и дискриминировать меня”, - заявил Цабак.

Напомним, что 39-летний Владимир Цабак возглавил новую Галицкую таможню в ноябре 2019 года. Реформированная таможня объединила таможенные структуры Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской области.

Практически сразу же с требованием отставки Цабака начали выходить псевдоактивисты, которых местные СМИ связывают со львовским бизнесменом и экс-нардепом ВО “Свобода” Игорем Кривецким.

Как пишет ZAHID.net, в пятницу утром, 6 марта, молодые люди требовали увольнения Владимира Цабака и его подчиненных. Псевдоактивисты обвинили чиновника в сохранении “старых схем”: в частности, в наборе на таможню “нужных работников” и за “таксу”.