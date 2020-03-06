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Керівник Галицької митниці розповів, хто стоїть за псевдомітингами за його відставку

Новини » Політика     06.03.2020 - 19:09
Керівник Галицької митниці розповів, хто стоїть за псевдомітингами за його відставку
Фото: Володимир Цабак (ZAHID.net)

Цабак розповів про тиск на нього з боку криміналітету

Псевдоактивісти, які не вперше виходять під будівлю Галицької митниці у Львові з вимогою відправити у відставку керівника митниці Володимира Цабака, можуть бути представниками криміналітету і представляти їх інтереси. Про це заявив керівник митниці Володимир Цабак, передає ZAHID.net.

“Я чітко знаю, що це псевдоактивісти, які є представниками криміналітету і представляють їхні інтереси. Разом, напевно, вступають у змову з тими працівниками, які по 20 років працювали на митниці, займалися темними справами. І таким шляхом хочуть повернутися і дискримінувати мене”, - заявив Цабак.

Нагадаємо, що 39-річний Володимир Цабак очолив новостворену Галицьку митницю у листопаді 2019 року. Реформована митниця об'єднала митні структури Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської області.

Практично відразу ж з вимогою відставки Цабака почали виходити псевдоактивісти, яких місцеві ЗМІ пов’язують зі львівським бізнесменом та екс-нардепом ВО “Свобода” Ігорем Кривецьким.

Як пише ZAHID.net, у п’ятницю вранці, 6 березня, молодики вимагали звільнення Володимира Цабака та його підлеглих. Псевдоактивісти звинуватили посадовця у збереженні “старих схем”: зокрема, в наборі до митниці “потрібних працівників” і за “таксу”.

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