Щуцкий: таможня не позволит НГЗ нарушать закон и подвергать людей опасности

Фото: Александр Щуцкий (РБК-Украина)

Щуцкий утверждает, что Николаевский глиноземный завод является эпицентром экологической катастрофы

Руководство Николаевского глиноземного завода, обвиняя Черноморскую таможню в остановке предприятия, манипулирует фактами и сознательно смещает акцент на социальный аспект, который на самом деле возник из их же подачи. Об этом написал исполняющий обязанности руководителя Черноморской таможни Александр Щуцкий на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Хочу еще раз акцентировать внимание на том, что таможня не останавливает работу предприятия. В то же время, наши требования очень простые - НГЗ должен подать сырье в режиме импорта и как можно скорее принять решение относительно должным образом организованной утилизации красного шлама, или вывоз токсина с таможенной территории Украины", - написал Щуцкий.

По его словам, подача товаров в другой таможенный режим не происходит день в день. Согласно ст. 161 Таможенного кодекса предприятие должно завершить начатые операции по переработке в течение 20 дней от даты отзыва разрешения и вывезти товары, помещенные в таможенный режим или заявить их в другой таможенный режим, в срок до 30 дней с даты отзыва разрешения на переработку.

"После выхода моего интервью мы даже проводили консультации с представителями завода, акцентируя внимание на том, что в случае выполнения требований таможни, в частности надлежащей утилизации красного шлама - работа предприятия будет возобновлена в привычном режиме, но и в этом случае никаких действий со стороны НГЗ не произошло", - добавил Щуцкий.

Относительно социальной напряженности в регионе, которую по словам руководства НГЗ создает таможня, Щуцкий утверждает, что именно предприятие является эпицентром экологической катастрофы, и может оставить не только сотни людей без работы, а стать следствием куда больших проблем для всего региона.

"На территории завода находится вопиюще большое количество чрезвычайно токсичных отходов - красного шлама. Именно такой красный шлам стал причиной катастрофы на глиноземном заводе в Венгрии, в результате чего два населенных пункта были полностью уничтожены, а все отходы попали в Дунай. Однако, количество красного шлама на территории НГЗ в десятки раз больше! И такое количество вещества просто не возможно должным образом утилизировать на шламохранилищах НГЗ. Поэтому все их комментарии о том, что "хранение красного шлама в шламохранилищах - наиболее безопасный путь" - манипуляция! Руководство завода сознательно вводит людей в заблуждение, прикрываясь социальными инициативами и закрывая глаза на очевидную проблему. Более того, они подтолкнули людей к флешмобу в защиту действий предприятия, но сами не могут сказать людям правду - кто на самом деле стоит за заводом, и что ему просто наплевать на здоровье и жизнь людей, и сколько на самом деле конечный бенефициар НГЗ зарабатывает на схемах на заводе", - уверяет Щуцкий.

И.о. руководителя Черноморской таможни уверяет, что суды и руководство города "годами сознательно закрывали глаза на этот беспорядок".

"О чем говорить, если менеджмент завода даже правду о своем владельце сказать не может. Они до сих пор утверждают, что Дерипаска не является владельцем НГЗ и никоим образом не имеет к нему отношение, в то время, как российские СМИ открыто пишут, что Николаевский глиноземный завод входит в UC Rusal Дерипаски. Неужели они не понимают, что владельцу все равно, что будет с заводом и областью в ближайшей перспективе. И его можно понять, ведь схемы с уклонением от таможенных платежей приносят ему миллиарды. Поэтому ему, в общем, безразлично на красный шлам, который накапливается на заводе, на людей, которые точно потеряют работу, когда там случится непоправимое и на здоровье жителей области, которые будут просто отравлены этими отходами. Свое на этом он уже заработал и продолжает зарабатывать", - написал Щуцкий.

Он отмечает, что нельзя позволять ни российским олигархам, ни кому-либо другому нарушать закон и подвергать людей опасности.

"Я не могу закрывать на это глаза и поддаваться манипуляционному влиянию со стороны НГЗ и одобрять явно "непонятные" мотивы судей Николаевского окружного административного суда, который своими действиями поддерживает преступников. Таможня не будет отступать и доведет дело до конца - закон должен быть для всех один. Бизнес должен работать исключительно в рамках действующего законодательства и установленных государственными органами экологических норм", - резюмировал Щуцкий.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина руководитель Черноморской таможни Александр Щуцкий сообщил о нарушениях НГЗ и сокрытии предприятием фактического технологического процесса.

Кроме того, руководитель Черноморской таможни обвинил российского олигарха Олега Дерипаску в уклонении от таможенных платежей.

В свою очередь, по данным российских СМИ, Николаевский глиноземный завод, входящий в UC Rusal, с 30 апреля приостанавливает производство из-за блокирования поступлений бокситного сырья в порту Черноморской таможни.

Ранее Щуцкий рассказал о новых схемах контрабандистов, которые начали более мастерски уходить от таможенных платежей, указывая в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, и проблемы на пути внедрения реформы таможни.