Щуцький: митниця не дозволить МГЗ паплюжити закон й наражати людей на небезпеку

Фото: Олександр Щуцький (РБК-Україна)

Щуцький стверджує, що Миколаївський глиноземний завод є епіцентром екологічної катастрофи

Керівництво Миколаївського глиноземного заводу, звинувачуючи Чорноморську митницю в зупинці підприємства, маніпулює фактами й свідомо зміщує акцент на соціальний аспект, який насправді виник з їх же подачі. Про це написав виконуючий обов'язки керівника Чорноморської митниці Олександр Щуцький на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Хочу ще раз акцентувати увагу на тому, що митниця не зупиняє роботу підприємства. Натомість, наші вимоги дуже прості - МГЗ має подати сировину в режимі імпорту і якомога швидше прийняти рішення щодо належним чином організованої утилізації червоного шламу, або вивезення токсину з митної території України", - написав Щуцький.

За його словами, подача товарів в інший митний режим не відбувається день в день. Відповідно до ст. 161 Митного кодексу підприємство повинно завершити розпочаті операції з переробки протягом 20 днів від дати відкликання дозволу й вивезти товари, поміщені в митний режим або заявити їх в інший митний режим, у строк до 30 днів з дати відкликання дозволу на перероблення.

"Після виходу мого інтерв'ю ми навіть проводили консультації з представниками заводу, акцентуючи увагу на тому, що у разі виконання вимог митниці, зокрема належної утилізації червоного шламу - робота підприємства буде відновлена у звичному режимі, але й в цьому випадку жодних дій збоку МГЗ не відбулось", - додав Щуцький.

Стосовно соціальної напруги в регіоні, яку за словами керівництва МГЗ створює митниця, Щуцький стверджує, що саме підприємство є епіцентром екологічної катастрофи, й може залишити не лише сотні людей без роботи, а стати наслідком куди більших проблем для усього регіону.

"На території заводу знаходиться кричуще велика кількість надзвичайно токсичних відходів - червоного шламу. Саме такий червоний шлам став причиною катастрофи на глиноземному заводу в Угорщині, в результаті чого два населених пункти були вщент знищені, а усі відходи потрапили в Дунай. Однак, кількість червоного шламу на території МГЗ в десятки разів більше! І таку кількість речовини просто не можливо належним чином утилізувати на шламосховищах МГЗ. Тому усі їх коментарі про те, що "зберігання червоного шламу в шламосховищах - найбільш безпечний шлях" - маніпуляція! Керівництво заводу свідомо вводить людей в оману, прикриваючись соціальними ініціативами й закриваючи очі на очевидну проблему. Щобільше, вони підбурили людей до флешмобу на захист дій підприємства, але самі не можуть сказати правду людям – хто насправді стоїть за заводом, і що йому просто начхати на здоров'я й життя людей, і скільки насправді кінцевий бенефіціар МГЗ заробляє на схемах на заводі", - запевняє Щуцький.

В.о. керівника Чорноморської митниці запевняє, що суди та керівництво міста "роками свідомо закривали очі на цей безлад".

"Про що говорити, якщо менеджмент заводу навіть правду про свого власника сказати не може. Вони досі стверджують, що Дерипаска не є власником МГЗ й жодним чином немає до нього відношення, в той час, як російські ЗМІ відкрито пишуть, що Миколаївський глиноземний завод входить до UC Rusal Дерипаски. Невже вони не розуміють, що власнику все одно, що буде з заводом і областю в найближчій перспективі. І його можна зрозуміти, адже схеми з ухилянням від митних платежів приносять йому мільярди. Тому йому, загалом, байдуже на червоний шлам, який накопичується на заводі, на людей, які точно втратять роботу, коли там станеться непоправне й на здоров'я мешканців області, які будуть просто отруєні цими відходами. Своє на цьому він вже заробив і поки що продовжує заробляти", - написав Щуцький.

Він наголошує, що не можна дозволяти ні російським олігархам, ні будь-кому іншому паплюжити закон й наражати людей на небезпеку.

"Я не можу закривати на це очі й піддаватися маніпуляційному впливу з боку МГЗ й схвалювати явно "незрозумілі" мотиви суддів Миколаївського окружного адміністративного суду, який своїми діями підтримує злочинців. Митниця не буде відступати й доведе справу до кінця - закон має бути для всіх один. Бізнес має працювати виключно в рамках чинного законодавства й встановлених державними органами екологічних норм", - резюмував Щуцький.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна керівник Чорноморської митниці Олександр Щуцький повідомив про порушення МГЗ і приховуванні підприємством фактичного технологічного процесу.

Окрім того, керівник Чорноморської митниці звинуватив російського олігарха Олега Дерипаску в ухиленні митних платежів.

Своєю чергою, за даними російських ЗМІ, Миколаївський глиноземний завод, що входить до UC Rusal, з 30 квітня припиняє виробництво через блокування надходжень бокситової сировини в порту Чорноморської митниці.

Раніше Щуцький розповів про нові схеми контрабандистів, які почали більш майстерно йти від митних платежів, вказуючи в документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, та проблеми на шляху впровадження реформи митниці.