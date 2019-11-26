Руководитель аппарата премьера Мальты подал в отставку

Руководитель аппарата премьер-министра Мальты Кит Шембри подал в отставку после сообщения о том, что его допросила полиция, которая расследует убийство мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Malta.

Премьер Мальты Джозеф Мускат сам сообщил об отставке своего подчиненного, но в то же время отказался комментировать сообщения СМИ о допросе, заявив, что ему не известны детали расследования.

"Я не знаю, его допрашивают и о чем его допрашивают", - заявил он.

Кроме того, в деле об убийстве мальтийской журналистки полиция допрашивает известного бизнесмена Йоргена Фенека. Источники утверждают, что он сделал несколько заявлений, связав руководителя аппарата премьера с коррупционными делами и посредником в убийстве журналистки Мелвином Теумой. Считают, что Теума имеет аудиозаписи разговора, в которой упоминается Шембри.

Напомним, в декабре 2017 года по делу об убийстве на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции полиция выдвинула обвинения трем подозреваемым. Они обвинены в изготовлении взрывного устройства, которое было подложено в автомобиль журналистки.

Кром того, правительство Мальты спустя два года после убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции распорядилось начать открытое расследование. Также открытое расследование является выполнением решения Совета Европы, который требовал начать процесс до 26 сентября 2019 года.