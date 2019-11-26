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Керівник апарату прем'єра Мальти подав у відставку

Новини » Політика     26.11.2019 - 21:17
Керівник апарату прем'єра Мальти подав у відставку
Фото: Дафне Каруана Галициа (twitter/mediamediatwi)

Прем'єр Мальти сам повідомив про відставку свого підлеглого

Керівник апарату прем'єр-міністра Мальти Кіт Шембрі подав у відставку після повідомлення про те, що його допитала поліція, яка розслідує вбивство мальтійської журналістки Дафне Каруаны Галичині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Malta.

Прем'єр Мальти Джозеф Мускат сам повідомив про відставку свого підлеглого, але в той же час відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про допиті, заявивши, що йому не відомі деталі розслідування.

"Я не знаю, його допитують і про його допитують", - заявив він.

Крім того, у справі про вбивство мальтійської журналістки поліція допитує відомого бізнесмена Йоргена Фенека. Джерела стверджують, що він зробив кілька заяв, зв'язавши керівника апарату прем'єра з корупційними справами і посередником у вбивстві журналістки Мелвином Теумой. Вважають, що Теума має аудіозапису розмови, в якій згадується Шембрі.

Нагадаємо, в грудні 2017 року по справі про вбивство на Мальті журналістки Дафни Каруаны Галичини поліція висунула звинувачення трьом підозрюваним. Вони звинувачені у виготовленні вибухового пристрою, який було покладено в автомобіль журналістки.

Крім того, уряд Мальти через два роки після вбивства журналістки Дафне Каруаны Галичині розпорядився почати відкрите розслідування. Також відкрите розслідування є виконанням рішення Ради Європи, який вимагав почати процес до 26 вересня 2019 року.

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