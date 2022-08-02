ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Руководил страшными терактами: в Саудовской Аравии прокомментировали убийство аз-Завахири

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 06:52
Руководил страшными терактами: в Саудовской Аравии прокомментировали убийство аз-Завахири Фото: Саудовская Аравия приветствовала сообщение об убийстве аз-Завахири (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

В МИД Саудовской Аравии поприветствовали сообщение президента США Джо Байдена об убийстве лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Аз-Завахири является одним из лидеров террористов, руководивших операциями в США и Саудовской Аравии. Аз-Завахири планировал террористические операции, в результате которых погибли тысячи невинных людей, включая саудовцев", — говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден подтвердил информацию о ликвидации лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. Контртеррористическую операцию провели в Афганистане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Аль-Каида Саудовская Аравия Соединенные Штаты Америки
NEWS
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
DAILY
Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы