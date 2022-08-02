Руководил страшными терактами: в Саудовской Аравии прокомментировали убийство аз-Завахири

В МИД Саудовской Аравии поприветствовали сообщение президента США Джо Байдена об убийстве лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Аз-Завахири является одним из лидеров террористов, руководивших операциями в США и Саудовской Аравии. Аз-Завахири планировал террористические операции, в результате которых погибли тысячи невинных людей, включая саудовцев", — говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии.