Керував страшними терактами: у Саудівській Аравії прокоментували вбивство аз-Завахірі

У МЗС Саудівської Аравії привітали повідомлення президента США Джо Байдена про вбивство лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Аз-Завахірі є одним з лідерів терористів, які керували операціями в США і Саудівській Аравії. Аз-Завахірі планував терористичні операції, в результаті яких загинули тисячі невинних людей, включаючи саудівців", — йдеться в заяві МЗС Саудівської Аравії.