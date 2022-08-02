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Керував страшними терактами: у Саудівській Аравії прокоментували вбивство аз-Завахірі

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Вівторок 02 серпня 2022 06:52
Керував страшними терактами: у Саудівській Аравії прокоментували вбивство аз-Завахірі Фото: Саудівська Аравія вітала повідомлення про вбивство аз-Завахірі (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

У МЗС Саудівської Аравії привітали повідомлення президента США Джо Байдена про вбивство лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Аз-Завахірі є одним з лідерів терористів, які керували операціями в США і Саудівській Аравії. Аз-Завахірі планував терористичні операції, в результаті яких загинули тисячі невинних людей, включаючи саудівців", — йдеться в заяві МЗС Саудівської Аравії.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден підтвердив інформацію про ліквідацію лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі. Контртерористичну операцію провели в Афганістані.

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Аль-Каїда Саудовская Аравия Сполучені Штати Америки
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