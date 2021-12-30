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Руководил обстрелами украинских позиций. СБУ объявила подозрение главарю боевиков

Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Он руководил обстрелами по украинским позициям в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, злоумышленника задержали военнослужащие ООС на попытке пересечь линию разграничения.

По предварительной информации, боевик потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Он находился в военной форме РФ.

Следствие установило, что задержанным является командир вражеского мотострелкового подразделения.

Под его руководством боевики группировки принимали участие в обстрелах позиций украинских военных.

Кроме того, по данным следствия, в феврале 2020 года злоумышленник получил гражданство России.

Сейчас следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: боевику "ЛНР" объявили подозрение за управление обстрелов позиций ВСУ (ssu.gov.ua)

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