Керував обстрілами українських позицій. СБУ оголосила підозру ватажку бойовиків

Так, зловмисника затримали військовослужбовці ООС на спробі перетнути лінію розмежування.

За попередньою інформацією, бойовик втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Він перебував у військовому однострої РФ.

Слідство встановило, що затриманим є командир ворожого мотострілецького підрозділу.

Під його керівництвом бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових.

Крім того, за даними слідства, у лютому 2020 року зловмисник отримав громадянство Росії.

Наразі слідчі СБУ підозрюють затриманого у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: бойовику "ЛНР" оголосили підозру за керування обстрілів позицій ЗСУ (ssu.gov.ua)