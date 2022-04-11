Без рукопожатий. Встреча Нехаммера с Путиным завершилась спустя полтора часа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер прилетел в Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Закрытые переговоры двух лидеров длились около 1,5 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung .

Встреча один на один проходила в загородном доме, принадлежащем Кремлю. Советники лидеров при ней отсутствовали.

Во время приветствия Нехаммер и Путин не обменялись рукопожатием.

Напомним, 9 апреля Нехаммер посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита австрийский премьер заявил о готовности усиливать санкции против России до тех пор, пока не закончится война в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.