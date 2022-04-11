Без рукопожатий. Встреча Нехаммера с Путиным завершилась спустя полтора часа
Фото: Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер (коллаж РБК-Украина)
Канцлер Австрии Карл Нехаммер прилетел в Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Закрытые переговоры двух лидеров длились около 1,5 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung.
Во время приветствия Нехаммер и Путин не обменялись рукопожатием.
Встреча один на один проходила в загородном доме, принадлежащем Кремлю. Советники лидеров при ней отсутствовали.
Напомним, 9 апреля Нехаммер посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита австрийский премьер заявил о готовности усиливать санкции против России до тех пор, пока не закончится война в Украине.
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