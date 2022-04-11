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Без рукостискань. Зустріч Нехаммера з Путіним завершилася через півтори години

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Москва, Понеділок 11 квітня 2022 17:28
Без рукостискань. Зустріч Нехаммера з Путіним завершилася через півтори години Фото: Володимир Путін та канцлер Австрії Карл Нехаммер (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Австрії Карл Нехаммер прилетів до Москви, де провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Закриті переговори двох лідерів тривали близько 1,5 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung.

Під час привітання Нехаммер і Путін не обмінялися рукостисканням.

Зустріч віч-на-віч проходила в заміському будинку, що належить Кремлю. Радники лідерів при ній були відсутні.

Нагадаємо, 9 квітня Нехаммер відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В ході візиту австрійський прем'єр заявив про готовність посилювати санкції проти Росії до тих пір, поки не закінчиться війна в Україні.

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Володимир Путін Австрія
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