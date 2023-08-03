Руки по лікоть в крові. В ОП висловились про заяви Росії щодо війни

"Нагадаю незаперечну істину… Абсолютно не має значення, що говорить Росія, оскільки саме ця країна є єдиним автором незаконної, неспровокованої масштабної війни у Європі. Росія – безумовний агресор, чиї руки по лікоть у крові воєнних злочинів, масових убивств і знищених міст", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, саме така позиція світу щодо країни-агресора повинна визначити ставлення до війни, юридичні наслідки для режиму російського диктатора Володимира Путіна й сценарій війни.

Переговори з Росією

Як відзначив Подоляк, Україна не планує реагувати на "переговорне ниття" росіян, оскільки в цьому немає сенсу. Саме країна-окупант підриває міжнародне право та глобальний порядок безпеки, організувала широкомасштабну криваву війну й показово тероризує населення.

Для відновлення переговорів Росія повинна: