Рука помощи: ЧАО "ФИТОФАРМ" передал представителям аптек 10 000 флаконов антисептика

С началом пандемии коронавируса в Украине образовался дефицит антисептических спреев, гелей и растворов, что привело к их резкому подорожанию. Спрос на антисептики только в первый месяц карантина вырос вдвое. Производителям и аптечным ритейлерам удалось преодолеть нехватку антисептиков, однако потребность в них остается стабильной. Не повлияло на ситуацию и начавшееся ослабление эпидемиологических ограничений и переход к адаптивному карантину, антисептики по-прежнему относятся к продукции повышенного спроса.

Местами с максимальным риском инфицирования продолжают оставаться аптеки. Повышенная опасность связана с небольшой площадью помещения, где трудно соблюдать дистанцию, и, конечно же, практически постоянным посещением этих заведений нездоровыми людьми. Сам COVID-19 явился фактором, спровоцировавшим повышенный поток посетителей в аптеках, которые спрашивают маски, антисептики и запасаются лекарствами впрок. Соответственно сотрудники аптек, в особенности провизора и фармацевты, которые находятся на первой линии контакта с посетителями, подвергаются повышенному риску заражения и испытывают наибольшую потребность в антисептических средствах.

Для поддержки провизоров и фармацевтов в период пандемии коронавируса украинский фармпроизводитель ЧАО «ФИТОФАРМ» передал представителям аптек 10 000 флаконов нового антисептического средств «ДермаКлин» с эвкалиптом. На данный момент сотрудники 3000 аптек получили новый препарат для личного пользования.

«Чтобы обеспечить внутренний спрос на качественные антисептические средства для дезинфекции рук, наше предприятие, как национальный производитель, в рекордные сроки принял решение о промышленном выпуске антисептиков «ДермаКлін Фітофарм» и «ДермаКлін Фітофарм» с эвкалиптом — комментирует Владислав Малинин, генеральный директор ЧАО «ФИТОФАРМ». — Состав этих продуктов соответствует рекомендациям ВОЗ по эффективным антисептическим средствам для уничтожения вирусов, бактерий и грибков, и при этом сохраняет природные защитные функции кожи рук. В сложное для страны время, как социально ответственная компания мы считаем необходимым оказать помощь сотрудникам аптек, которые наиболее остро нуждаются в антисептических средствах».

Как сообщалось ранее информационным агентством «УКРИНФОРМ», национальный фармацевтический производитель «ФИТОФАРМ» с первых дней пандемии перешел на усиленный режим, организовав работу завода в две смены. Предприятие увеличило выпуск антисептика «Спиртол» почти в 7 раз - с 60 тыс. до 400 тыс. упаковок в месяц. С первых дней эпидемии сотрудники компании были обеспечены антисептическими и другими защитными средствами.

ЧАО «ФИТОФАРМ» - национальный фармацевтический производитель, один из крупнейших в Украине.

Предприятие входит в ТОП‑10 фармацевтических компаний Украины по объему продаж товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении по данным аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

«ФИТОФАРМ» удостоен престижной национальной награды «Лидер отрасли-2019».

Портфель предприятия насчитывает более 80 наименований лекарственных препаратов. Компания экспортирует продукцию в страны СНГ, Европы и Азии.

ЧАО «ФИТОФАРМ» признано одним из лучших работодателей Украины в рейтинге всеукраинского бизнес-аналитического издания «Власть денег» 2020 года.

Следуя своей миссии - «Заботясь о здоровье и благосостоянии людей, делаем мир добрее и милосерднее», - «ФИТОФАРМ» занимает активную позицию корпоративной социальной ответственности, реализовывая множество проектов в этой сфере.