Рука допомоги: ПРАТ "ФІТОФАРМ" передав представникам аптек 10 000 флаконів антисептика

З початком пандемії коронавірусу в Україні утворився дефіцит антисептичних спреїв, гелів і розчинів, що призвело до їх різкого подорожчання. Попит на антисептики тільки в перший місяць карантину зріс удвічі. Виробникам і аптечним рітейлерам вдалося подолати брак антисептиків, проте потреба в них залишається стабільною. Не вплинув на ситуацію і початок ослаблення епідеміологічних обмежень та перехід до адаптивного карантину, антисептики, як і раніше, належать до продукції підвищеного попиту.

Місцями з максимальним ризиком інфікування продовжують залишатися аптеки. Підвищена небезпека пов'язана з традиційно невеликою площею приміщення, де важко дотримуватися дистанції, й, звичайно ж, практично постійним відвідуванням цих закладів хворими людьми. Сам COVID-19 з'явився фактором, що спровокував підвищений потік відвідувачів в аптеках, які запитують маски, антисептики і запасаються ліками на майбутнє. Відповідно співробітники аптек, особливо провізори та фармацевти, які знаходяться на першій лінії контакту з відвідувачами, знаходяться в умовах підвищеного ризику зараження і відчувають найбільшу потребу в антисептичних засобах.

Для підтримки провізорів і фармацевтів в період пандемії коронавірусу український фармвиробник ПРАТ «ФІТОФАРМ» передав представникам аптек 10 000 флаконів нового антисептичного засобу «ДермаКлін» з евкаліптом. На даний момент співробітники 3000 аптек отримали новий препарат для особистого користування.

«Щоб забезпечити внутрішній попит на якісні антисептичні засоби для дезінфекції рук, наше підприємство, як національний виробник, в рекордні строки прийняв рішення про промисловий випуск антисептиків «ДермаКлін Фітофарм» і «ДермаКлін Фітофарм» з евкаліптом - коментує Владислав Малинін, генеральний директор ПРАТ «ФІТОФАРМ». - Склад цих продуктів відповідає рекомендаціям ВООЗ по ефективним антисептичним засобам для знищення вірусів, бактерій і грибків, і при цьому зберігає природні захисні функції шкіри рук. У складний для країни час, як соціально відповідальна компанія ми вважаємо за необхідне надати допомогу співробітникам аптек, які найбільш гостро потребують антисептичних засобів».

Як повідомлялося раніше інформаційним агентством «УКРІНФОРМ», національний фармацевтичний виробник «ФІТОФАРМ» з перших днів пандемії перейшов на посилений режим, організувавши роботу заводу в дві зміни. Підприємство збільшило випуск антисептика «Спіртол» майже в 7 разів - з 60 тис. До 400 тис. упаковок на місяць. З перших днів епідемії співробітники компанії були забезпечені дезінфікуючими та іншими захисними засобами.

ПРАТ «ФІТОФАРМ» - національний фармацевтичний виробник, один з найбільших в Україні.

Підприємство входить в ТОП 10 фармацевтичних компаній України за обсягом продажів товарів «аптечного кошика» в натуральному вираженні за даними аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» / «Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

«ФІТОФАРМ» удостоєний престижної національної нагороди «Лідер галузі-2019».

Портфель підприємства налічує понад 80 найменувань лікарських препаратів. Компанія експортує продукцію в країни СНД, Європи та Азії.

ПРАТ «ФІТОФАРМ» визнано одним з кращих роботодавців України в рейтингу всеукраїнського бізнес-аналітичного видання «Власть денег» 2020 року.

Дотримуючись своєї місії - «Піклуючись про здоров'я і добробут людей, робимо світ добрішим і милосерднішими», - «ФІТОФАРМ» займає активну позицію корпоративної соціальної відповідальності і реалізовує безліч проектів в цій сфері.