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От рук оккупанта погибли 16 детей, - в ВСУ рассказали о действиях войск РФ в Украине

Автор: Наталья Скороход

В командовании Вооруженных сил Украины рассказали о преступлениях российских оккупантов против мирных украинцев. Военные Российской Федерации убивают детей, обстреливают жилые кварталы и устраивают подлые диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военное телевидение Украины.

"Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости. В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". При этом удар был нанесен по мирному Житомиру", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что враг использует женщин и детей как живой щит, бьет из тяжелого вооружния по жилым объектам. Солдат срочной служб отсілает на смерть. Переодевается в форму военнослужащих ВС Украины и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности. В упор расстреливает автомобиль с семьей.

"С начала открытой вооруженной агрессии от рук оккупанта уже погибли 16 детей. Мы этого никогда не простим!", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти дни войны показали, насколько сильно ментально украинцы отличаются от россиян.

Напомним, что в Харьковской области в первый день войны погиб ребенок от рук оккупантов. Это произошло в результате обстрела жилого дома.

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