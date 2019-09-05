Руис и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) впервые встретились после того, как в июне мексикано-американец отобрал у британца чемпионские титулы. Об этом информирует boxingscene.com.

Боксеры провели первую дуэль взглядов перед реваншем, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

На пресс-конференции, посвященной грядущему поединку, соперники высказались об ответном бое.

"Я потерял титулы, но, как не раз говорил, быть чемпионом - это не только пояса. Это ответственность и душевный настрой. Энди чемпион до 7 декабря. Два воина снова выйдут драться - и пусть победит лучший", - сказал Джошуа.

"Пояса останутся при мне, ведь 7 декабря я снова впишу свое имя в историю - выиграю точно так же, как и в первый раз. И да, снова посрамлю всех прогнозистов. "Голоден" ли я? Конечно. С чего бы мне хотелось только 15-минутной славы? Хочу, чтобы она продлилась на поколение. Годы", - заявил Руис.

Напомним, победитель поединка Джошуа - Руис затем может встретиться с украинским боксером Александром Усиком.