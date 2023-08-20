Рухаємося далі в питанні F-16. Зеленський прибув до Данії

"Продовжуємо роботу з посилення України, із захисту наших людей", - написав президент

Він зазначив, що під час візиту до Данії планує зустрітись з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен, із королівською родиною, із лідерами партій, членами Фолькетингу та з представниками данського бізнесу.

"Розвиваємо співпрацю.Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16", - підкреслив Зеленський.

Турне глави держави

Сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Нідерландів. Лідер країни одразу відзначив, що головним питанням його поїздки до країни будуть винищувачі F-16.

Президент України та прем'єр Нідерландів вже провели зустріч та побували на військовій базі, де розміщуються літаки F-16. Після зустрічі Марк Рютте заявив, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі.

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