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Рухаємось в бік ЄС. Зеленський відповів на петицію про одностатеві шлюби

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П'ятниця 26 травня 2023 17:35
Рухаємось в бік ЄС. Зеленський відповів на петицію про одностатеві шлюби Фото: Рухаємось в бік ЄС. Зеленський відповів на петицію про одностатеві шлюби (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Україна рухається у бік європейських стандартів щодо узаконення одностатевих шлюбів. Міністерство юстиції працює над законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідь президент України Володимира Зеленського на сайті електронних петицій.

Як відзначив у відповіді президент, Україна рухається в бік європейських стандартів, в основі яких покладена повага до прав та особистих свобод громадян.

За словами Володимира Зеленського, розглядаючи петицію торік, він акцентував увагу на тому, що відповідно до Конституції України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Водночас в умовах воєнного чи надзвичайного стану закон не може бути змінений.

"Тож я звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства", - написав президент.

Міністерство юстиції, як розповів Володимир Зеленський, сьогодні працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства. Також він звернувся до Верховної ради з проханням "розглянути порушене в електронній петиції питання".

Відзначимо, що на початку березня в Верховну раду на реєстрацію було подано законопроєкт про реєстровані партнерства, який дасть змогу партнерам в одностатевих і різностатевих парах без шлюбу мати рівноцінні права з законними подружжями.

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Володимир Зеленський
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