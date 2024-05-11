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"Рух" не зміг дотиснути "Оболонь" в гонитві за топ-4 Прем'єр-ліги

Київ, Субота 11 травня 2024 17:28
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"Рух" не зміг дотиснути "Оболонь" в гонитві за топ-4 Прем'єр-ліги Фото: "Пивовари" зуміли зупинити львів'ян (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Київська "Оболонь" розписала нічию з львівським "Рухом" у 28-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 28-й тур

"Оболонь" – "Рух" – 0:0

Львів'яни могли відкрити рахунок у дебюті зустрічі, але Слюсар на ближній стійці після подачі кутового пробив повз ворота. "Пивовари" спромоглися організувати момент під конець першої третини. Це Черненко завдав прямого удару зі штрафного, але Ледвій парирував.

Натомість перед перервою команди обмінялися змарнованими можливостями забити. Киянин Краснопір відібрав м'яч у центрі поля і неточно пробив із дистанції. У відповідь вінгер "Руха" Квасниця намагався перекинути м'яч через Кичака, та кіпер вчасно зреагував.

Після перерви перевагою володіли львів'яни. Утім, до справді гольових моментів справа доходила вкрай рідко. Неймовірно гострим був лише момент на 59-й хвилині, коли Підгурський з центру штрафного головою пробив у стійку після навісу Таллеса. Однак, забитих м'ячів глядачі не дочекалися.

Втрата очок у столиці завадила "Руху" наздогнати "Дніпро-1" в боротьбі за топ-4 УПЛ. Львівська команда набрала 46 очок і залишилася на 5-й сходинці в турнірній таблиці. Тим часом "Оболонь" іде на 13-й позиції, маючи в активі 26 пунктів.

До слова, раніше "Минай" в гостях переграв "Ворсклу" з фантастичним камбеком.

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