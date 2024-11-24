"Рух" завдяки пенальті здолав "Лівий Берег" та перервав невтішну серію

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Рух" – "Лівий Берег" – 1:0

Гол: Карабін, 45 (пенальті)

Перший тайм вийшов відверто нецікавим. На початку трохи активнішими були гості: Сідней та Микола Когут зуміли створити напругу біля воріт Ледвія. "Рух" розкачався вже під завісу, хоча теж нічого надзвичайного не створив. Згадати можна хіба що перспективну атаку, коли Роман подав до штрафного, але голкіпер киян Механів у стрибку вибив м'яч, випередивши Краснопіра.

Втім під завісу тайму стався гол. На 42-й хвилині гравець гостей Якимів збив Дідика в своєму штрафному. Суддя цілком справедливо призначив пенальті, який чітко реалізував Карабін.

Другий тайм пройшов дещо цікавіше. Спочатку гравці "Руха" активно йшли вперед, намагаючись закріпити успіх. Напівмоменти мали Карабін і Квасниця, проте їхні замисли чітко розгадував Механів, який на старті другої половини постійно перебував у грі.

Згодом, зрозумівши марність своїх намагань подвоїти рахунок, львів'яни сконцентрувались на зберіганні результату. Це трохи розв'язало руки гостям, котрі перехопили ініціативу і спробували врятувати гру. Проте контроль м'яча не втілився в щось суттєве. Шляхи до воріт "Руха" були перекриті, а якісь нестандартні дії, що можуть загнати суперника в глухий кут – не в стилі новачка УПЛ.

Зрештою, все завершилось мінімальним успіхом "Руха", який перервав свою 8-матчеву серію без перемог. Львівський колектив набрав 18 очок і піднявся в таблиці з 10-ї сходинки на 8-му.

"Лівий Берег" вкотре не зумів бодай забити. В останній раз гравці команди відзначалися аж 1 вересня. "Лелеки" мають у активі 9 балів та перебувають у таблиці УПЛ на 14-му місці.