УПЛ: "Олександрія" не змогла дотиснути "Верес" і відпустила "Динамо" в одноосібні лідери

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Верес" – "Олександрія" – 1:1

Голи: Гайдучик, 27 (пенальті) – Безерра, 78

Після затримки на 1,5 години через повітряну тривогу активніше матч розпочали господарі. Найгострішим у складі команди Олега Шандрука був Дахновський. Спершу він утік на побачення з Єрмаковим, але не переграв кіпера низом. А потім воротар узяв і удар із льоту.

На 17-й хвилині Гайдучик не пробив Єрмакова після передачі Дахновського. Згодом останній з двох спроб не розібрався з голкіпером. А в середині тайму "Верес" заробив одинадцятиметровий – Калюжний зіграв рукою після навісу Куції, а Гайдучик упевнено виконав пенальті.

Гол струсонув "Олександрію". Підопічні Руслана Ротаня навіть зуміли швидко відправити м'яч у ворота господарів. Це Бєляєв зіграв на добиванні після того, як Мишньов поцілив у стійку. Одна проблема – голеадор опинився в положенні поза грою.

Перед перервою рівняни не використали ще кілька напівмоментів. А зі стартом другої половини ініціативою повністю заволоділи "жовто-чорні". Спершу пильність воротаря здалеку перевірив Бєляєв. Потім Джевані з гострого кута пробив над рамкою, а Філіппов із розвороту не зміг переграти Кожухара.

На 78-й хвилині Безерра з відскоку відправив м'яч вище воріт. Як виявилося, бразилець виконав "пристрілку". Фактично в наступній атаці "Олександрія" зрівняла рахунок – Калюжний після кутового пробив у напрямку воріт, а перед голкіпером вчасно підставив ногу якраз Безерра.

У фінальні хвилини обидві команди збилися на примітивну гру, тож цифри на табло більше не змінилися. "Олександрія" втратила два очки та перестане бути співлідером турніру з київським "Динамо" (35 пунктів). Команда Ротаня набрала 33 очки. Тим часом "Верес" піднявся на 9-те місце (16 балів).