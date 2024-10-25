Ексфутболіст збірної України став директором клубу в Бразилії

Натуралізований бразилець Марлос, який десять років провів в УПЛ та грав за національну команду України, в себе на батьківщині став генеральним директором клубу "Сан-Жозеенсе".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу .

"Сан-Жозенсе" представляє Сан-Жозе-дус-Піньяйс – рідне місто Марлоса. Клуб грає в Лізі Паранаенсе – чемпіонаті штату Прана.

Ця ліга посідає п'яте місце за силою в Бразилії, після чемпіонатів чотирьох штатів – Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Ріу-Гранді-ду-Сул і Мінас-Жерайс, у яких базуються 12 найтитулованіших клубів-грандів країни. Найвідомішими представниками Ліги Паранаенсе є "Коритиба" та "Атлетіко Паранаенсе".

"Спочатку я збираюся зосередитися на трьох завданнях: підвищити професіоналізм організаційної структури клубу, зібрати і сформувати якісний склад і реалізувати свою мрію – приділити особливу увагу юним спортсменам", – так прокоментував своє призначення 36-річний Марлос.

Хто такий Марлос

Вихованець футбольного клубу "Коритиба". На батьківщині також грав за "Сан-Паулу", потім провів рік в уругвайському "Рентістасі".

У 2012 році опинився в Україні, де спочатку провів два сезони в харківському "Металісті". А з 2014 до 2021 року захищав кольори донецького "Шахтаря". У складі "гірників" виграв 12 трофеїв, у тому числі чотири рази ставав чемпіоном України.

28 вересня 2017 року отримав українське громадянство. Зіграв за збірну України 27 матчів, забив один гол та віддав шість результативних передач. У складі "синьо-жовтих" був учасником Євро-2020.

На початку 2022-го Марлос покинув Україну та повернувся до Бразилії. Там протягом року виступав за "Атлетіко Паранаенсе". У травні 2024 року футболіст офіційно завершив кар’єру.