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"Рух" не удержал победу в игре с "Черноморцем" и продолжил безвыигрышную серию в УПЛ

Львов, Пятница 25 октября 2024 17:37
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"Рух" не удержал победу в игре с "Черноморцем" и продолжил безвыигрышную серию в УПЛ Фото: "Рух" снова не сумел выиграть (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Львовский "Рух" сыграл вничью с одесским "Черноморцем" в матче-открытии 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Рух" – "Черноморец" – 1:1

Голы: Квасница, 53 – Янаков, 83

Первый опасный момент хозяева создали на четвертой минуте. Сыч с правого фланга прострелил на Клайвера, но того в последний момент опередил защитник одесситов и успел выбить мяч на угловой.

В дальнейшем "Рух" владел инициативой, полностью контролировало игру, но моментов у хозяев было мало. Можно вспомнить только удар головой Карабина в середине тайма, когда он пытался замкнуть подачу самого активного в составе львовян футболиста – Сыча.

Одесситы больше заботились о сохранении собственных ворот, а в атаке надеялись на индивидуальное мастерство опытного Хобленко. Однако тот большую часть игры отбегал на голодном пайке.

В перерыве тренер хозяев Виталий Пономарев ввел в игру Краснопира, заменив Клайвера. Это освежило игру "Руха" в атаке и быстро привело к голу. Момент организовал опять же Сыч, передачу которого реализовал Квасница.

После пропущенного гола "Черноморец" стал действовать более активно и постепенно перехватил инициативу. Игра плавно переместилась на половину "Руха", игроки которого, как показалось, преждевременно успокоились.

Первым опасным звоночком для хозяев стал удар Янкаова со штрафного. А уже под занавес игры все тот же Янаков добился своего: точно пробил головой после выверенного паса Бутко.

"Рух" не сумел победить в пятом матче подряд. Команда набрала 14 баллов, что пока, в начале тура, позволило ей стать шестой. "Черноморец" – с 12 баллами идет десятым.

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