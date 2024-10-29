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"Рух" виграв у "Карпат" дербі Львова в Кубку України

Фото: "Жовто-чорні" взяли реванш за поразку в Прем'єр-лізі (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Антон Федорців

Львівський "Рух" мінімально здолав земляків із "Карпат" у рамках 1/8 фіналу Кубка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Кубок України, 1/8 фіналу

"Рух" – "Карпати" – 1:0

Гол: Підгурський, 79

 

"Жовто-чорні" активніше розпочали матч. Уже в дебюті відкрити рахунок міг Краснопір, але Кемкін потягнув постріл у дальній кут. "Леви" змогли відповісти аж у середині тайму – Очеретько розім'яв Ледвія ударом із дистанції.

На старті другої половини оборонець "Руха" Федор не поцілив у рамку після передачі того ж Краснопіра. Згодом на ударній позиції опинився сам форвард. Він на ближній стійці намагався замкнути простріл Сича, та не влучив у ворота. На 71-й хвилині останній не зміг переграти голкіпера дальнім ударом.

Зрештою, тиск "жовто-чорних" приніс плоди на 79-й хвилині. Фактично номінальні господарі створили гол із нічого. Клайвер у силовій манері відібрав м'яч на лівому фланзі, протягнув уперед і невдало пробив. Утім, Підгурський з відскоку більярдним пострілом відправив м'яч у кут!

"Карпати" намагалися відігратися. Проте, спробу пробити від Чачуа заблокували. Натомість Устименко змарнував напівмомент головою, а перспективний навіс Мірошніченка впевнено забрав Ледвій. "Рух" втримав переможний рахунок і завоював путівку в чвертьфінал.

До слова, раніше "Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем" у Класичному УПЛ.

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