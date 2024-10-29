"Рух" выиграл у "Карпат" дерби Львова в Кубке Украины

Украина, Кубок Украины, 1/8 финала

"Рух" – "Карпаты" – 1:0

Гол: Пидгурский, 79

"Желто-черные" активнее начали матч. Уже в дебюте открыть счет мог Краснопир, но Кемкин потянул выстрел в дальний угол. "Львы" смогли ответить в середине тайма – Очеретько размял Ледвия ударом с дистанции.

На старте второй половины защитник "Руха" Федор не попал в створ после передачи того же Краснопира. Вскоре на ударной позиции оказался сам нападающий. Он на ближней штанге пытался замкнуть прострел Сыча, но не попал в ворота. На 71-й минуте последний не смог переиграть голкипера дальним ударом.

В конце концов, давление "желто-черных" принесло плоды на 79-й минуте. Фактически номинальные хозяева создали гол из ничего. Клайвер в силовой манере отобрал мяч на левом фланге, протянул вперед и неудачно пробил. Впрочем, Пидгурский с отскока бильярдным выстрелом отправил мяч в угол!

"Карпаты" пытались отыграться. Однако попытку пробить от Чачуа заблокировали. В свою очередь Устименко упустил полумомент головой, а перспективный навес Мирошниченко уверенно забрал Ледвой. "Рух" удержал победный счет и завоевал путевку в четвертьфинал.