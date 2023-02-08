"Рух" U-19 у серії пенальті здолав "Інтер" і вийшов до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Юнацька ліга УЄФА, плей-офф

"Рух" U-19 – "Інтер" U-19 – 1:1 (пенальті – 4:3)

Голи: Панченко, 30 – Еспозіто, 52

У дебюті львів'яни захопили ініціативу. Перший момент підопічні Віталія Пономарьова створили вже на 8-й хвилині – Сапуга перевірив пильність Каллігаріса низовим ударом із дистанції. А згодом кіпер парирував удар Столярчука після зміщенняв штрафний із флангу.

Відкрив рахунок "Рух" на 30-й хвилині. Це Панченко обікрав Фонтанаросу в межах карної зони та завда удару. М'яч із рикошетом від стійки затріпотів у сітці воріт "нерадзуррі". Отямитися від пропущеного м'яча міланці до перерви не зуміли.

Зате зі стартом другої половини гості заграли активніше. Ось Ілієв із лівого флангу закрутив м'яч у ворота, та Герета впорався з пострілом болгарина. Та на 52-й хвилині не врятував і він.

"Інтер" U-19 скористався аутом на правому фланзі. Після вкидання на Овусу той грудьми відкинув на Еспозіто, а форвард в один дотик пробив точнісінько в кут. Найприкріше, що аут на користь міланців вийшов трохи сумнівним.

Утім, згодом "нерадзуррі" змарнували мінімум дві нагоди, щоб вийти вперед. Спершу Ілієв пострілом з перспективного штрафного поцілив у стінку. Натомість на 71-й хвилині дива реакції продемонстрував Герета, відбивши рикошет від оборонця після подачі з кутового.

Зрештою, справа дійшла до післяматчевих одинадцятиметрових. Розпочали команди з промахів – Ілієв пробив над воротами, а з ударом Кітели впорався кіпер. Згодом не забили "рухівець" Квас і міланець Фонтанароса. А коли схибив Станковіч, то львів'янин Сапуга вирвав перемогу для "Руха" U-19.