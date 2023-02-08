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"Рух" U-19 в серии пенальти одолел "Интер" и вышел в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Фото: Юниоры "Руха" продолжат выступления в Юношеской лиге УЕФА (fcrukh.com)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой юношеской команды львовского "Руха" завершилась встреча в плей-офф Юношеской лиги УЕФА против сверстников из миланского "Интера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Юношеская лига УЕФА, плей-офф

"Рух" U-19 – "Интер" U-19 – 1:1 (пенальти – 4:3)

Голы: Панченко, 30 – Эспозито, 52

В дебюте львовяне захватили инициативу. Первый момент подопечные Виталия Пономарева создали уже на 8-й минуте – Сапуга проверил бдительность Каллигариса низовым ударом с дистанции. А вскоре кипер парировал удар Столярчука после смещения штрафной с фланга.

Открыл счет "Рух" на 30-й минуте. Это Панченко обокрал Фонтанаросу в пределах штрафной зоны и нанес удар. Мяч с рикошетом от стойки затрепетал в сетке ворот "нерадзурри". Прийти в себя после пропущенного мяча миланцы до перерыва не сумели.

Зато со стартом второй половины гости заиграли активнее. Вот Илиев с левого фланга закрутил мяч в ворота, но Герета справился с выстрелом болгарина. Однако на 52-й минуте не спас и он.

"Интер" U-19 пользовался аутом на правом фланге. После вбрасывания на Овусу тот грудью отбросил на Эспозито, а форвард в одно касание пробил точь-в-точь в угол. Самое неприятное, что аут в пользу миланцев получился немного сомнительным.

Впрочем, впоследствии "нерадзурри" упустили минимум две возможности, чтобы выйти вперед. Сначала Илиев выстрелом с перспективного штрафного попал в стенку. В свою очередь на 71-й минуте чудеса реакции продемонстрировал Герета, отбив рикошет от защитника после подачи с углового.

В конце концов дело дошло до послематчевых одиннадцатиметровых. Начали команды с промахов – Илиев пробил над воротами, а с ударом Кителы справился кипер. Впоследствии не забили "руховец" Квас и миланец Фонтанароса. А когда промахнулся Станкович, то львовянин Сапуга вырвал победу для "Руха" U-19.

К слову, ранее подвели итоги зимнего трансферного окна 2023 года в Европе.

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