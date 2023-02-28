"Рух" U-19 на останніх хвилинах програв "Мілану" в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Юнацька ліга УЄФА, 1/8 фіналу

"Мілан" U-19 – "Рух" U-19 – 1:0

Гол: Дзеролі, 85

У стартові хвилини жодна з команд не змогла повністю захопити ініціативу. Юні "россонері" трохи більше контролювали м'яч, але львів'яни активним пресингом нівелювали всі спроби господарів нагнітати небезпеку. Зрештою, зав'язалася боротьба на кожному клаптику поля.

Перший момент виник на 13-й хвилині. Атака "Мілана" U-19 завершилася вриванням Стельмаха до штрафного майданчика юніорів "Руха" після передачі Траоре. Однак, польський хавбек не зумів переграти голкіпера львівської команди в ближньому бою.

"Рух" U-19 відповів на 35-й хвилині. До того ж, відразу голом. Добрянський п'ятою від стійки відправив м'яч у сітку. Однак, суддівська бригада зафіксувала активний офсайд у Русяка, який перебував перед воротарем міланців Навою.

Ще обережніше суперники почали грати після перерви. Усвідомлюючи високу ціну помилки, ні юніори "Мілана", ні підопічні Віталія Пономарьова не форсували подій. Здебільшого м'яч тримався в центрі поля, а до реальної небезпеки справа доходила вкрай рідко.

Хіба що на 84-й хвилині Траоре опинився на ударній позиції в межах карної зони львів'ян, але не зміг поцілити в площину воріт. Та все ж "рухівці" не втримали нічию. Під завісу основного часу Дзеролі замкнув подачу Бакуна та вивів "Мілан" U-19 вперед. Щоб відігратися, львів'янам банально не вистачило часу, тож боротьбу за трофей продовжать "россонері".