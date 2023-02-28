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"Рух" U-19 на последних минутах проиграл "Милану" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Фото: Юниоры "Руха" не справились с "Миланом" U-19 (fcrukh.com)
Автор: Антон Федорцив

Минимальным поражением от "Милана" U-19 завершился для юношеской команды львовского "Руха" турнирный путь в Юношеской лиге УЕФА 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала

"Милан" U-19 – "Рух" U-19 – 1:0

Гол: Дзероли, 85

В стартовые минуты ни одна из команд не смогла полностью захватить инициативу. Юные "россонери" немного больше контролировали мяч, но львовяне активным прессингом нивелировали все попытки хозяев нагнетать опасность. В конце концов, завязалась борьба на каждом клочке поля.

Первый момент возник на 13-й минуте. Атака "Милана" U-19 завершилась врыванием Стельмаха в штрафную юниоров "Руха" после передачи Траоре. Однако польский хавбек не сумел переиграть голкипера львовской команды в ближнем бою.

"Рух" U-19 ответил на 35-й минуте. К тому же сразу голом. Добрянский пяткой от штанги отправил мяч в сетку. Однако судейская бригада зафиксировала активный офсайд у Русяка, находившегося перед вратарем миланцев Навой.

Еще более осторожно соперники начали играть после перерыва. Осознавая высокую цену ошибки, ни юниоры "Милана", ни подопечные Виталия Пономарева не форсировали события. Обычно мяч держался в центре поля, а до реальной опасности дело доходило крайне редко.

Разве что на 84-й минуте Траоре оказался на ударной позиции в пределах штрафной зоны львовян, но не смог попасть в створ ворот. И все же "руховцы" не удержали ничью. Под занавес основного времени Дзероли замкнул подачу Бакуна и вывел "Милан" U-19 вперед. Чтобы отыграться, львовянам банально не хватило времени, так что борьбу за трофей продолжат "россонери".

К слову, ранее УАФ назначила Ротаня временным наставником сборной Украины.

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