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Рух трасою Київ-Чоп поблизу Житомира, яку перекривали через вибухи, відновили

Четвер 03 липня 2025 09:40
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Рух трасою Київ-Чоп поблизу Житомира, яку перекривали через вибухи, відновили Фото: рух трасою Київ-Чоп поблизу Житомира відновили (facebook.com/police.polt)
Автор: Константин Широкун

Рух трасою міжнародного значення Київ-Чоп поблизу кільцевої дороги навколо Житомира сьогодні зранку, 3 липня, повністю відновили. Дорогу перекривали через серію потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Агентства відновлення.

"На ділянці дороги М-06 Київ-Чоп повністю відновлено проїзд. У зв'язку з надзвичайною ситуацією рух ділянкою дороги М-06 Київ-Чоп було обмежено", - зазначили у Агентстві відновлення.

Також повідомляється, що рух відкрито у дві сторони по всіх смугах у кожному напрямку, а дорожнє полотно повністю очищено від уламків.

Вибухи під Житомиром 2 липня

Нагадаємо, вчора, 2 липня, під Житомиром прогриміли потужні вибухи. Спочатку повідомлялося, що інцидент стався на заправці. При цьому в небі в районі вибуху здійнявся густий дим.

За даними голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, у населеному пункті Березина біля Житомира відомо про двох загиблих, 15 осіб постраждали. На місці інциденту розгорнули оперативний штаб. Постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Детальніше про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

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Житомир Киев-Чоп
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