Движение по трассе Киев-Чоп вблизи Житомира, которую перекрывали из-за взрывов, восстановили

Движение по трассе международного значения Киев-Чоп вблизи кольцевой дороги вокруг Житомира сегодня утром, 3 июля, полностью восстановили. Дорогу перекрывали из-за серии мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Агентства восстановления.

"На участке дороги М-06 Киев-Чоп полностью восстановлен проезд. В связи с чрезвычайной ситуацией движение по участку дороги М-06 Киев-Чоп было ограничено", - отметили в Агентстве восстановления. Также сообщается, что движение открыто в две стороны по всем полосам в каждом направлении, а дорожное полотно полностью очищено от обломков.