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Коли повноцінно запрацює синя гілка метро Києва: названо орієнтовні терміни

Київ, Середа 24 липня 2024 18:10
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Коли повноцінно запрацює синя гілка метро Києва: названо орієнтовні терміни Ілюстративне фото: рух синьою гілкою метро можуть повністю відновити у вересні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві рух синьою гілкою метро планують повністю відновити у вересні. Це може статися на початку місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі "Київ24".

"Робимо все, щоб уже через місяць, можливо на початку вересня, рух між станціями "Либідська" та "Деміївська" було вже запущено", - зазначив міський голова.

За його словами, роботи ведуться цілодобово та без вихідних.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці минулого року рух поїздів між станціями метро "Либідська" та "Теремки" у Києві тимчасово зупинили, оскільки у тунелі виявили проникнення води. Після цього розпочався ремонт.

Спочатку влада Києва припускала, що рух вдасться відновити влітку цього року. Але прогнози трохи змістилися.

Після цього мер Києва Віталій Кличко неодноразово заявляв, щорух потягів синьою гілкою планують відновити восени. При цьому точна дата поновлення руху залишається невідомою.

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