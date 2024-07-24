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Когда полноценно заработает синяя ветка метро Киева: названы ориентировочные сроки

Киев, Среда 24 июля 2024 18:10
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Когда полноценно заработает синяя ветка метро Киева: названы ориентировочные сроки Иллюстративное фото: движение по синей ветке метро в Киеве могут полностью восстановить в сентябре (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве движение по синей ветке метро планируют полностью восстановить в сентябре. Это может произойти в начале месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире "Киев24".

"Делаем все, чтобы уже через месяц, возможно в начале сентября, движение между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" было уже запущено", - отметил городской глава.

По его словам, работы ведутся круглосуточно и без выходных.

Что предшествовало

Напомним, в конце прошлого года движение поездов между станциями метро "Лыбидская" и "Теремки" в Киеве временно остановили, поскольку в тоннеле обнаружили проникновение воды. После этого начался ремонт.

Сначала власти Киева допускали, что движение удастся возобновить летом этого года. Но прогнозы незначительно сместились.

После этого мэр Киева Виталий Кличко неоднократно заявлял, что движение поездов по синей ветке планируют возобновить осенью. При этом точная дата возобновления движения остается неизвестной.

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