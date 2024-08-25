"Рух" розтрощив "Зорю" в Прем'єр-лізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Рух" – "Зоря" – 3:0

Голи: Карабін, 16, Руніч, 49, Краснопір, 61

Нереалізований пенальті: Притула, 14 (Р)

Вилучення: Клайвер, 90+2 (Р, друга жовта картка)

Львів'яни активніше розпочали матч. Уже в дебюті Краснопір головою пробив повз ворота, а згодом Карабін після розіграшу кутового розім'яв голкіпера з дистанції. А на 13-й хвилині Башіч сфолив проти Дідика у власному штрафному та привіз одинадцятиметровий.

До позначки підійшов Притула та пробив низом у правий кут, але Турбаєвський взяв удар львів'янина. Утім, голкіпер "Зорі" лише відтермінував пропущений м'яч. Ледь не в наступній атаці "Рух" повів у рахунку – Карабін у дотик переправив у сітку закидання Квасниці.

У середині тайму команди ще встигли обмінятися змарнованими моментами. Луганець Беніто пробив повз стійку після передачі Антюха, а постріл господаря поля Краснопіра з льоту парирував Турбаєвський. Новий спалах припав на старт другої половини.

З початком другої 45-хвилинки "Рух" притиснув "Зорю" до власних воріт. Ось кіпер ногою відбив удар Краснопіра в ближній кут. Проте, після кутового не врятував і він – Руніч головою ефектно замкнув подачу Карабіна від кутового прапорця.

Підопічні Юрія Коваля спробували відповісти на другий гол "жовто-чорних". Будківський з меж штрафного пробив поруч зі стійкою, а Яцик після сольного проходу не зміг переграти Ледвія. Утім, на 60-й хвилині Краснопір зняв усі запитання щодо переможця реалізованим виходом віч-на-віч із воротарем.

У фінальній третині часу цифри на табло цілком могли змінитися. Зокрема, підступний удар Герреро зміг відбити Ледвій. За львів'ян могли забивати Семотюк (сейв), Краснопір (поперечина) та Федор, постріл якого заблокував оборонець.

Отже, "Рух" здобув другу перемогу в сезоні та піднявся на 5-те місце в турнірній таблиці (6 очок). Натомість "Зоря" опустилася на 8-му позицію (6 пунктів). Луганці зазнали двох поразок поспіль після двох перемог на старті першості.