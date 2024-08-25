"Рух" разгромил "Зарю" в Премьер-лиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Рух" – "Заря" – 3:0

Голы: Карабин, 16, Рунич, 49, Краснопир, 61

Нереализованный пенальти: Притула, 14 (Р)

Удаление: Клайвер, 90+2 (Р, вторая желтая карточка)

Львовяне активнее начали матч. Уже в дебюте Краснопир головой пробил мимо ворот, а вскоре Карабин после розыгрыша углового размял голкипера с дистанции. А на 13-й минуте Башич сфолил против Дидыка в собственной штрафной и привез одиннадцатиметровый.

К отметке подошел Притула и пробил низом в правый угол, но Турбаевский взял удар львовянина. Впрочем, голкипер "Зари" лишь отсрочил пропущенный мяч. Едва ли не в следующей атаке "Рух" повел в счете – Карабин в касание переправил в сетку заброс Квасницы.

В середине тайма команды еще успели обменяться упущенными моментами. Луганец Бенито пробил мимо штанги после передачи Антюха, а выстрел хозяина поля Краснопира с лета парировал Турбаевский. Новая вспышка пришлась на старт второй половины.

С началом второй 45-минутки "Рух" прижал "Зарю" к своим воротам. Вот кипер ногой отразил удар Краснопира в ближний угол. Однако после углового не спас и он – Рунич головой эффектно замкнул подачу Карабина от углового флажка.

Подопечные Юрия Коваля попытались ответить на второй гол "желто-черных". Будковский из пределов штрафной пробил рядом со штангой, а Яцик после сольного прохода не смог переиграть Ледвия. Впрочем, на 60-й минуте Краснопир снял все вопросы о победителе реализованным выходом наедине с вратарем.

В финальной трети времени цифры на табло вполне могли измениться. В частности, коварный удар Герреро смог отбить Ледвий. За львовян могли забивать Семотюк (сэйв), Краснопир (перекладина) и Федор, выстрел которого заблокировал защитник.

Итак, "Рух" одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 5-е место в турнирной таблице (6 очков). "Заря" опустилась на 8-ю позицию (6 пунктов). Луганчане потерпели два поражения подряд после двух побед на старте первенства.