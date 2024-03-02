"Рух" переграв "Колос" на виїзді та закріпився в топ-6 УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Колос" – "Рух" – 0:1

Гол: Сич, 3

"Жовто-чорні" в дебюті зустрічі взяли м'яч під контроль. Це дало плоди надзвичайно швидко – на 3-й хвилині. Сич після передачі Квасниці пробив у дальній кут, а м'яч оминув усіх і затріпотів у сітці воріт.

Ближче до середини тайму "Рух" ледь не подвоїв власну перевагу. Цього разу на ударній позиції опинився сам Квасниця, але головою відправив м'яч у руки Фесюну. "Хлібороби" відповіли хіба що дальнім пострілом Богданова над перекладиною перед перервою.

На старті другої половини суперники обмінялися моментами. Львів'янин Климчук вискочив на оперативний простір, але не влучив у дев'ятку. Натомість Бурда з центру штрафного майданчика пробив головою вище воріт після навісу Топалова.

Утім, належного розвитку такий цікавий початок тайму не отримав. Команди збилися на боротьбу в центрі поля і фактично не доводили справи до ударів у напрямку воріт. Зрештою, "Рух" зумів втримати переможний рахунок і закріпився в топ-6 Прем'-єр-ліги (30 очок).