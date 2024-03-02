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"Рух" переграв "Колос" на виїзді та закріпився в топ-6 УПЛ

Фото: "Жовто-чорні" виявилися сильнішими за "хліборобів" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Львівський "Рух" здобув виїзну перемогу над "Колосом" із Ковалівки в 19-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Колос" – "Рух" – 0:1

Гол: Сич, 3

 

 

"Жовто-чорні" в дебюті зустрічі взяли м'яч під контроль. Це дало плоди надзвичайно швидко – на 3-й хвилині. Сич після передачі Квасниці пробив у дальній кут, а м'яч оминув усіх і затріпотів у сітці воріт.

Ближче до середини тайму "Рух" ледь не подвоїв власну перевагу. Цього разу на ударній позиції опинився сам Квасниця, але головою відправив м'яч у руки Фесюну. "Хлібороби" відповіли хіба що дальнім пострілом Богданова над перекладиною перед перервою.

На старті другої половини суперники обмінялися моментами. Львів'янин Климчук вискочив на оперативний простір, але не влучив у дев'ятку. Натомість Бурда з центру штрафного майданчика пробив головою вище воріт після навісу Топалова.

Утім, належного розвитку такий цікавий початок тайму не отримав. Команди збилися на боротьбу в центрі поля і фактично не доводили справи до ударів у напрямку воріт. Зрештою, "Рух" зумів втримати переможний рахунок і закріпився в топ-6 Прем'-єр-ліги (30 очок).

До слова, раніше "Динамо" мінімально переграло "Чорноморець" на домашній арені.

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